Хруст красного Ferrari. Как крутой спорткар за секунду лишился двери

Секунду ужаса, когда новенький Ferrari лишился двери, его владелец не забудет никогда. В интернете появилось видео курьезного ДТП, от которого у многих наверняка замрет сердце.

История произошла на одной из тесных улочек старого Бухареста, где и две легковушки с трудом разминутся. Именно там появился роскошный красный Ferrari 458 Challenge (570 лошадиных сил и цена от 200 тысяч евро) и припарковался у обочины.

Водитель спорткара беспечно открыл дверь, не заметив, что сзади едет Mazda. Хрусть! — и водительская дверца Ferrari отломилась.

Чем закончилась душераздирающая драма, по видео понять сложно. Не исключено, что финал видео обрезали по цензурным соображениям...