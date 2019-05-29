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Хруст красного Ferrari. Как крутой спорткар за секунду лишился двери

Фото Motor1.com. Ferrari 458 Challenge

Секунду ужаса, когда новенький Ferrari лишился двери, его владелец не забудет никогда. В интернете появилось видео курьезного ДТП, от которого у многих наверняка замрет сердце.

История произошла на одной из тесных улочек старого Бухареста, где и две легковушки с трудом разминутся. Именно там появился роскошный красный Ferrari 458 Challenge (570 лошадиных сил и цена от 200 тысяч евро) и припарковался у обочины.

Водитель спорткара беспечно открыл дверь, не заметив, что сзади едет Mazda. Хрусть! — и водительская дверца Ferrari отломилась.

Чем закончилась душераздирающая драма, по видео понять сложно. Не исключено, что финал видео обрезали по цензурным соображениям...
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