Lexus удрал от женщины-водителя и едва не натворил беды

На видео уличной камеры попал курьезный случай бегства автомобиля Lexus от хозяйки. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Автоледи остановила машину у дома на склоне. Судя по всему, дама забыла поставить машину на паркинг.

Соскучившийся по приключениям Lexus дождался, когда хозяйка вышла из салона, и отправился вниз по склону навстречу оживленному движению.

Машина едва не перевернулась на извилистом спуске и по счастливой случайности не врезалась ни в кого по проходящему ниже шоссе. Она ловко сбила несколько мусорных баков и спокойно остановилась на обочине.