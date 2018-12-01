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Агент 024

Рекламный провал: Chevrolet Silverado сломался посреди хоккейной площадки

General Motors преследуют неудачи. То в адрес компании нелестно высказывается президент США Дональд Трамп, то рекламная акция заканчивается провалом. Об этом сообщило издание «За рулем».

Являясь официальным автомобилем арены Little Caesars Arena в Детройте (штат Мичиган, США), Chevrolet решил использовать второй перерыв в хоккейном матче Detroit Red Wings для рекламы пикапа Silverado Trail Boss.

Пикап сломался на глазах нескольких тысяч болельщиков, едва выехав на лед.

Автомобиль простоял посреди площадки почти весь перерыв, а техника, готовящая лед к третьему периоду, вынуждено кружила вокруг пикапа. Что именно сломалось в автомобиле — неизвестно.

В конце концов, Trail Boss все-таки тронулся с места под аплодисменты зрителей и осторожно покинул хоккейную площадку.

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