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Британец сделал предложение девушке в окружении любопытных выдр

Фото Бернарда Сия. Пара в окружение любопытных выдр

Необычный случай произошел в Сингапуре, когда стайка выдр окружила девушку и парня и стала свидетелями того, как британец сделал предложение подруге. Об этом рассказало ВВС.

По его данным, Мэри Листер и Джордан Дойл взяли с собой фотографа-анималиста Бернарда Сия, который в итоге и сделал удивительный снимок с сингапурскими выдрами.

28-летний Джордан признался, что приобрел кольцо давно, но подходящий момент все никак не подворачивался. «Я давно носил кольцо с собой. Мэри обожает выдр, и я подумал, что это тот самый момент, когда нужно сделать предложение», — рассказал парень.

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В самый ответственный момент из воды выплыла стая выдр и окружила Мэри и Джордана, с любопытством наблюдая за происходящим. Они несколько минут обнюхивали замершую невесту, которая боялась спугнуть животных.

Бернард, который часто снимает выдр, рассказал, что они иногда подходят к людям, однако он никогда не видел, чтобы животные так долго находились рядом с человеком.

Выдры, которые попали на снимок, относятся к одному из известных семейств, населяющих окраину Сингапура. Животных часто показывают в новостях и документальных фильмах.
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