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Выборы

Омурбек Бабанов считает, что ОТРК надо привлечь за негативные сюжеты о нем

«КТР показывает, что мы имеем отношение к проблеме на границе с Казахстаном, а кто задел их президента?» - сказал лидер партии «Республика - Ата-Журт»  Омурбек Бабанов, выступая в теледебатах на ОТРК. 

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По его словам, на госканале показывали сюжет, в котором друг Омурбека Бабанова Фархат Иминов съездил в Алматы, встретился с высокопоставленным казахстанским чиновником, и после этого якобы начались проблемы на кыргызско-казахской границе. 

«ОТРК с утра до вечера выдает негативную информацию обо мне. Например, сегодня на границе стоят очереди, в Казахстане штрафуют наших граждан, ОТРК показывает, что мой друг Фархат Иминов, депутат, вчера съездил в Алматы, переговорил с Масимовым, поэтому все это происходит. Уважаемый народ, кто задел их президента? Мы что ли сказали об этом им? Иначе говоря, каждый человек должен осознавать свою ответственность», - сказал кандидат в президенты Кыргызстана. 

Бабанов считает, что ОТРК нужно привлечь к ответственности за сюжеты, очерняющие его. 

Напомним, сегодня на канале ОТРК проходят теледебаты кандидатов в президенты, где участвуют  Омурбек Бабанов, Арстанбек Абдылдаев, Токтайым Уметалиева, Улукбек Кочкоров и Таалатбек Масадыков. 
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