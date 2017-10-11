В городе Ош выявили факт подкупа избирателей представителями штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Об этом сообщает МВД.

В ведомстве уточнили, что сегодня была остановлена машина, направляющаяся с улицы Курмаджан Датки в южной столице, где расположен главный штаб политика, в микрорайон Амир-Тимур. Водителем оказался А.С., 1959 года рождения, в салоне авто находился пассажир К.Т., 1953 года рождения.

При обыске сотрудники УПМ ГУВД Оша обнаружили коробку с конвертами с письмами за подписью кандидата в президенты. Также у задержанных обнаружили деньги — 185 тысяч сомов. Задержанные признались, что финансы предназначались для подкупа избирателей. Материалы переданы в ТИК Оша и суд для дальнейшего разбирательства.

В ЦИК ИА «24.kg» пояснили, что это действительно очень серьезное нарушение и уголовно наказуемое деяние, которое карается сроком лишения свободы до пяти лет, но доказать факт подкупа может только суд, и только в случае обвинительного приговора кандидат будет отстранен от выборов.