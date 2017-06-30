ЦИК зарегистрировал представителей трех кандидатов в президенты. Решение принято сегодня на заседании комиссии.

Так, зарегистрированы 12 представителей кандидата в президента Назарбека Нышанова. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что в постановлении должно быть четко указано, какими вопросами заведует каждый представитель.

Также утверждены два уполномоченных представителя Бакыта Торобаева и три представителя Таалатбека Масадыкова.

По уполномоченному от Турсунбая Бакир уулу решение не принято. Дело в том, что Камчы Савутов является сотрудником Государственного фонда матрезервов при правительстве КР. ЦИК не получила данных о том, является ли он должностным лицом. Вопрос о его утверждении представителем кандидата в президенты отложили.