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Выборы

ЦИК зарегистрировал представителей трех кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировал представителей трех кандидатов в президенты. Решение принято сегодня на заседании комиссии.

Так, зарегистрированы 12 представителей кандидата в президента Назарбека Нышанова. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что в постановлении должно быть четко указано, какими вопросами заведует каждый представитель.

Также утверждены два уполномоченных представителя Бакыта Торобаева и три представителя Таалатбека Масадыкова.

По уполномоченному от Турсунбая Бакир уулу решение не принято. Дело в том, что Камчы Савутов является сотрудником Государственного фонда матрезервов при правительстве КР. ЦИК не получила данных о том, является ли он должностным лицом. Вопрос о его утверждении представителем кандидата в президенты отложили.
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