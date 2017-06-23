В ЦИК рассказали, почему его глава опоздала на заседание

По вопросу опоздания главы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой на заседание, где рассматривали вопрос регистрации полномочных представителей кандидата на должность президента Кыргызстана Темира Сариева, информационный отдел аппарата ЦИК Кыргызстана сообщил:

«К 14.00 председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову пригласили на правительственный час в Жогорку Кенеш, где заслушивался вопрос о положении женщин и девочек в Кыргызской Республике».

Напомним, вчера заседание Центризбиркома началось с традиционного получасового опоздания его руководителя.