09:43
+28
USD 68.83
EUR 76.88
RUB 1.14
Выборы

В ЦИК рассказали, почему его глава опоздала на заседание

По вопросу опоздания главы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой на заседание, где рассматривали вопрос регистрации полномочных представителей кандидата на должность президента Кыргызстана Темира Сариева, информационный отдел аппарата ЦИК Кыргызстана сообщил:  

«К 14.00 председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову пригласили на правительственный час в Жогорку Кенеш, где заслушивался вопрос о положении женщин и девочек в Кыргызской Республике».

Напомним, вчера заседание Центризбиркома началось с традиционного получасового опоздания его руководителя.
Ссылка:
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
По сложившейся традиции глава ЦИК вновь опаздывает на заседание
Пересмотреть форму подписных листов требуют от ЦИК Кыргызстана
В ЦИК не знают, как тестировать Омурбека Текебаева, находящегося в камере СИЗО
В ЦИК разъяснили, как кандидат должен оплачивать услуги до регистрации
В ЦИК разъяснили, как кандидатам не нарушить закон
ЦИК зарегистрирует Омурбека Текебаева кандидатом в президенты. Если не посадят
Вывески для избирательных участков будут красного цвета. Так дешевле
Омурбек Текебаев подал документы в ЦИК. Претендует на президентский пост
Первый претендент на президентский пост сдал документы в ЦИК Кыргызстана
Назначена дата выборов глав органов местного самоуправления
Популярные новости
Первый претендент на&nbsp;президентский пост сдал документы в&nbsp;ЦИК Кыргызстана Первый претендент на президентский пост сдал документы в ЦИК Кыргызстана
Омурбек Текебаев подал документы в&nbsp;ЦИК. Претендует на&nbsp;президентский пост Омурбек Текебаев подал документы в ЦИК. Претендует на президентский пост
Ахматбек Келдибеков: Все хотят быть политиками, но&nbsp;не&nbsp;всем Бог дает Ахматбек Келдибеков: Все хотят быть политиками, но не всем Бог дает
О&nbsp;чем говорили в&nbsp;кулуарах съезда партии &laquo;Акшумкар&raquo; О чем говорили в кулуарах съезда партии «Акшумкар»
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Мобильный оператор О! запустил несколько десятков новых объектов связи Мобильный оператор О! запустил несколько десятков новых объектов связи
Выигрaйте мeчту с&nbsp;&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; Выигрaйте мeчту с «Гaзпрoмнeфть»
&laquo;Росинбанк&raquo; заключил договор с&nbsp;Венгерским национальным торговым домом «Росинбанк» заключил договор с Венгерским национальным торговым домом