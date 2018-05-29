В городском кенеше спорят, создавать комиссию по саженцам или нет

Создать комиссию по проверке деятельности Бишкекзеленхоза, в частности, проверить, как закупались саженцы, предложили сегодня на сессии БГК.

Депутат от фракции СДПК Эрнис Докенов напомнил, что 25 апреля ГКНБ возбудил уголовное дело по саженцам.

«В последнее время вся ситуация вокруг деятельности мэрии обретает политический окрас. О саженцах не говорил только ленивый, обсуждали и депутаты БГК, но эти вопросы не были вынесены на сессию», — сказал он.

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Депутат предложил внести в повестку дня вопрос о создании депутатской комиссии по проверке Бишкекзеленхоза и позже рассмотреть итоги ее работы на сесии БГК.

Эрнис Докенов выразил недовольство тем, что этот вопрос вынесли на свое обсуждение депутаты комитета по аграрной политике Жогорку Кенеша.

«Это вмешательство в работу органов МСУ. Это нарушение Конституции. Налицо политическая подоплека. В комитет вошли два депутата от «Ата Мекена», а известно, что мэр и лидер этой партии ранее выясняли отношения», — сказал он.

Председатель БГК Алмаз Кененбаев напомнил, что необходимо обратиться с письменным заявлением. Эрнис Докенов, по его словам, такое заявление подал.

Однако депутаты предложение коллеги не поддержали. Представитель партии «Мекеним Кыргызстан» Павел Десятников отметил, что ведется расследование, пусть уполномоченные органы разбираются.

«Я считаю, что мэр все сделал правильно», — отметил он.

Кубанычбек Конгантиев отметил, что являясь частью муниципалитета, депутаты по резонансным вопросам практически не высказываются.

«Зачем создавать отдельную комиссию? У нас есть профильная комиссия по ЖКХ. Давайте поручим ей изучить деятельность Зеленхоза», — сказал он.

Депутаты предложили заслушать мнение мэра города, присутствующего на сессии.

«Правильность или неправильность покупки крупномеров определят уполномоченые органы. Я принял политическое решение, чтобы закупать», — ограничился кратким ответом Албек Ибраимов.

По его мнению, БГК должен выразить свою позицию по этому вопросу.

«Пусть профильная комиссия ЖКХ вынесет решение: отрицательное, положительное. У них уже сложилось мнение, они делали контрольные закупки, были в питомнике. Поэтому должны озвучить свои выводы. Повлияют они на ход следствия или нет, депутаты должны определить свою позицию», — сказал Албек Ибраимов.

Мэр отметил, что вопрос покупки саженцев носит чисто экономический характер.

Депутаты предложение Эрниса Докенова о создании комиссии не поддержали, а отчет Зеленхоза вынесли на следующую сессию.