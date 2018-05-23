Осмонбек Артыкбаев ошибся при голосовании по модернизации ТЭЦ

«По техническим причинам я проголосовал неправильно по заключению депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша экс-министр энергетики, депутат Осмонбек Артыкбаев.

По его словам, в протоколе указали, что он проголосовал против заключения депутатской комиссии. Однако на самом деле он за проект постановления Жогорку Кенеша. Осмонбек Артыкбаев отметил, что направил соответствующее обращение в аппарат парламента.

Спикер Дастанбек Джумабеков отметил, что заявление депутата рассмотрят на заседании профильного комитета парламента.

Напомним, депутаты рассматривали заключение комиссии три дня. В итоге из 112 зарегистрированных депутатов 103 проголосовали «за», один — «против». Депутаты выступили против приглашения международного аудита для проверки расходов на реконструкцию ТЭЦ. Парламентарии решили, что это следует поручить Счетной палате.

Депутаты ЖК считают, что все чиновники, замешанные в лоббировании соглашения с ТВЕА, должны понести политическую ответственность. А если надо, то и уголовную. Ущерб обязаны возместить виновные.