В Жогорку Кенеше показали плоскогубцы стоимостью $600

В парламенте Кыргызстана показали плоскогубцы стоимостью $600. Депутаты обсуждают заключение комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека 26 января.

Показать их директора ТЭЦ Андрея Воропаева попросил социал-демократ Рыскелди Момбеков. Андрей Воропаев пояснил, что это два комплекта. Каждый стоит по $300.

Нардеп Ирина Карамушкина призвала коллег не ругать Алмазбека Атамбаева, который искренне хотел модернизации. Она считает, что недоработки начались при освоении кредита, а не при его получении. Ее поддержал бывший премьер-министр Сапар Исаков. Он подчеркнул, что Алмазбек Атамбаев интересы ТВЕА не лоббировал.

Отметим, ГКНБ расследует уголовные дела об аварии на ТЭЦ Бишкека и коррупции при модернизации ТЭЦ. Арестовали несколько высокопоставленных чиновников энергосектора.