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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

В Жогорку Кенеше показали плоскогубцы стоимостью $600

В парламенте Кыргызстана показали плоскогубцы стоимостью $600. Депутаты обсуждают заключение комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека 26 января. 

Показать их директора ТЭЦ Андрея Воропаева попросил социал-демократ Рыскелди Момбеков. Андрей Воропаев пояснил, что это два комплекта. Каждый стоит по $300. 

Нардеп Ирина Карамушкина призвала коллег не ругать Алмазбека Атамбаева, который искренне хотел модернизации. Она считает, что недоработки начались при освоении кредита, а не при его получении.  Ее поддержал бывший премьер-министр Сапар Исаков. Он подчеркнул, что Алмазбек Атамбаев интересы ТВЕА не лоббировал. 

Отметим, ГКНБ расследует уголовные дела об аварии на ТЭЦ Бишкека и коррупции при модернизации ТЭЦ. Арестовали несколько высокопоставленных чиновников энергосектора.
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