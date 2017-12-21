Депутат не услышала от Сыягуль Караман слов солидарности с журналистами

В парламенте обсудили кандидатуру Сыягуль Караман в состав Наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации.

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Депутат Алтынай Омурбекова поинтересовалась мнением Сыягуль Караман относительно ситуации в СМИ и многомиллионных исков к журналистам.

Кандидат сказала, что не может дать правовую оценку по поводу того, что происходит на НТС.

«Я говорила не только об НТС, а в целом по ситуации в СМИ, с правами человека в связи с заявлением Human Rights Watch. Я не услышала от вас слов солидарности с журналистами. Поэтому сомневаюсь в том, что вы придете на ОТРК и сможете переломить ситуацию. К сожалению, этот канал так и не стал общественным», — сказала Алтынай Омурбекова.