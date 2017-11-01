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Власть

Я не понял. Депутаты парламента запутались в поправках, которые они обсуждают

Депутаты парламента не могут выяснить, о чем говорится в законопроекте о поправках в Трудовой кодекс страны и зачем вообще его принимать, если есть указ президента.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, согласно которым 23 февраля, 5 мая и 7 ноября перестают быть нерабочими днями.

Депутат фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев заметил, что им представлен старый законопроект Дастана Бекешева.

«По этому документу из закона вычеркиваются 23 февраля, 5 мая, 7 ноября. Но у представителя президента на руках другой законопроект. Может, сначала уточнить, что мы обсуждаем?» — сказал он. По мнению Исхака Масалиева, из-за внесенных поправок от изначального законопроекта ничего не осталось.

Один из авторов документа — Иса Омуркулов подтвердил, что в законопроект были внесены изменения о включении дат 7 и 8 ноября как праздничных и объявлении их нерабочими. И сделано это было для того, чтобы не тратить время на прохождение новым законопроектом процедуры общественного обсуждения.

Данный вопрос парламентарии решат путем голосования.
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