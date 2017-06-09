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Власть

Только в 111 из 195 пансионатов на Иссык-Куле есть очистные сооружения

На Иссык-Куле только в 111 пансионатах есть очистные сооружения. Об этом сообщил сегодня на заседании фракции СДПК директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, на Иссык-Куле 195 пансионатов, из которых в 111 есть очистные сооружения.

В 35 пансионатах построены сооружения по новым технологиям. В прошлом году в 57 домах отдыха выявлено 2 тысячи 433 нарушения. Выписано штрафов более чем на 300 тысяч сомов. Наибольшую обеспокоенность вызывают очистные сооружения в Балыкчи и Караколе. Они не отвечают современным требованиям.

Такой ответ не устроил лидера фракции Ису Омуркулова.

«Вы так отвечаете, поэтому и работа у вас такая же. Нужно сразу закрывать. Когда мы задаем конкретный вопрос, вы должны четко отвечать. Вопрос был по баням на воде, а вы про них ни слова не сказали», — отметил он.

После этого Калысбек Жумаканов добавил, что в 2016 году закрыли 12 бань, организованных на воде.
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