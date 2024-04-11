В Иссык-Кульском районе проверили наличие очистных сооружений у зон отдыха

В селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района прошла расширенная встреча по обсуждению вопросов, связанных с подготовкой к предстоящему туристическому сезону, обеспечением безопасности отдыхающих, соблюдением мер по сохранению природной среды, профилактике правонарушений, санитарно-эпидемиологическому порядку, контролю за требованиями пожарной безопасности, установки очистных сооружений в домах отдыха, включая меры по очистке территорий от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, замминистра Медетбек Маметов подчеркнул важные аспекты, связанные с выполнением Указа президента «О неотложных мерах по охране экологии Иссык-Куля» и реализацией Закона «О запрете использования сумок из полимерной пленки на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области», обозначил проблемы, возникшие в ходе реализации документов, и предложил пути их решения, включая создание межведомственной комиссии по проверке наличия очистных сооружений на объектах курортно-рекреационной зоны.

Он также остановился на важных мерах по природоохранным и экологическим инициативам, таким как организация систематической уборки территорий природных объектов, проведение информационных кампаний о правилах природоохранного поведения, мониторинг качества воды в водоемах и прибрежных зонах, а также контроль за соблюдением правил использования огня и приготовления пищи на открытом воздухе для предотвращения пожаров и сохранения лесных массивов.

В ведомстве добавили, что министерство провело инвентаризацию мест отдыха в Иссык-Кульском районе: санаториев, пансионатов, домов отдыха, малых домов отдыха, гостевых домов и гостиниц. Всего насчитали 1 тысячу 127 объектов: 165 крупных и 962 малых дома отдыха и гостевых дома. Из них 126 имеют очистные сооружения, 160 зон отдыха оборудованы канализационными системами, подключенными к централизованным очистным сооружениям, в то время как 841 зона отдыха не имеет таких сооружений.