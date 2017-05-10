Депутаты потратили более 2,5 миллиона сомов на служебные поездки за месяц

В апреле на служебные поездки депутаты Жогорку Кенеша потратили 2 миллиона 836 тысяч сомов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным ведомства, чуть меньше народных избранников в прошлом месяце летали судьи Верховного суда. Их расходы на командировки за апрель составили 2 миллиона 448 тысяч сомов.

Аппарат правительства на поездки в апреле потратил 2 миллиона сомов, в марте - 1,5 миллиона.

Министерство экономики и Минобразования израсходовали на командировки 1 миллион 840 тысяч сомов, а Счетная палата — 1 миллион 105 тысяч.

Как сообщает Минфин, командировочные расходы аппарата президента составили 500 тысяч сомов, в Управделами главы государства на поездки потратили 641 тысячу сомов.

В апреле кассовое исполнение республиканского бюджета по ведомственной классификации осуществлено в сумме 10 миллиардов 2 миллиона 681 тысяча сомов.