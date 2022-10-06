Не свобода слова, а безнаказанность. Глава пресс-службы президента о блогерах

Руководитель службы информационной политики администрации главы государства Дайырбек Орунбеков заявил, что некоторые блогеры и политики переходят черту. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Очень жаль, что молодежь, которая называет себя «блогерами» и «политиками», переходит границу. Те, кто даже не управлял тремя людьми и маленькими командами, учат, как управлять государством. Вызывают президента на дебаты и хотят обратить на себя внимание популистскими высказываниями. Еще один (блогер) выходит в прямой эфир и в очень грубой форме клевещет и высказывает ложные обвинения в адрес главы государства и высшей власти. Это не достижение свободы слова, это своевольность, отсутствие воспитания и безнаказанности», — написал Дайырбек Орунбеков.

Фото Facebook. Публикация Дайырбека Орунбекова

Он отметил: «Часть молодежи берет пример с таких людей, и это хуже всего».

«Президент и без этого на важные вопросы отвечает на встречах с жителями и в соцсетях. Неужели он должен все дела бросить и идти на дебаты со всеми, кто считает себя умным?» — возмутился Дайырбек Орунбеков.

Отметим, сам Дайырбек Орунбеков в прошлом был журналистом и блогером. Алмазбек Атамбаев, будучи главой государства, вчинил иск на 2 миллиона сомов за «оскорбление чести и достоинства». Тогда Орунбеков расценил это как давление на свободу слова. Суд он проиграл, деньги на выплату собирали всем медиасообществом.