Спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову подарили «Илгэлээхардах»

Председатель государственного собрания Якутии Александр Жирков во время встречи с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым вручил ему книгу с переводом рассказа Чингиза Айтматова «Белый дождь» («Илгэлээхардах»). Об этом сообщила пресс-служба парламента Кыргызстана.

Уточняется, что на встрече стороны обсудили широкий круг вопросов, касающийся сотрудничества Кыргызстана и Якутии.