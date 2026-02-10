20:26
Власть

В Кыргызстане создана Служба государственной охраны при президенте

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по совершенствованию системы государственной охраны КР».

Документом предусмотрено создание Службы государственной охраны при президенте КР на базе 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности.

Согласно указу, Служба государственной охраны будет непосредственно подчиняться и подотчетна президенту и отнесена к системе обеспечения национальной безопасности. В рамках своей компетенции она будет осуществлять охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Председатель Службы государственной охраны назначается и освобождается от должности президентом. Его заместители назначаются и освобождаются президентом по представлению председателя службы.

Положение о службе, ее структура и штатная численность утверждаются президентом.

Кабинету министров поручено привести свои решения в соответствие с указом, а также принять иные меры, вытекающие из документа.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
