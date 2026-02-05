12:06
У кабмина есть планы в течение одного-двух лет перевести ТЭЦ на газ

У кабмина есть планы в течение одного-двух лет перевести ТЭЦ на газ. Об этом на заседании ЖК заявил первый заместитель главы кабмина Данияр Амангельдиев.

По его словам, уже несколько лет проводится модернизация ТЭЦ.

«Но это не быстрый процесс. Сейчас ТЭЦ технологически не готова, но планы по переводу есть, для этого мы создаем условия. Сейчас ведем переговоры с «Газпромом». Как только все эти вопросы будут решены, мы переведем ТЭЦ на газ», — добавил Данияр Амангельдиев.

Напомним, ранее, выступая в парламенте, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что у муниципалитета, на балансе которого находится ТЭЦ, нет планов по переводу ее на газ, так как тарифы на отопление резко взлетят.
