В госзакупки внесли изменения. Садыр Жапаров подписал закон

Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 22 января.

Цель — эффективное и рациональное использование средств республиканского и местного бюджетов при закупке отдельных товаров, работ и услуг.

Законом предусмотрено, что закупки, связанные с организацией и проведением за счет средств республиканского и местных бюджетов международных мероприятий на госуровне с участием президента, торага Жогорку Кенеша, председателя кабмина, а также обеспечением визитов глав и правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских и правительственных делегаций не регулируются законом «О государственных закупках».

Такие закупки осуществляются путем заключения гражданско-правовой сделки между заказчиком и исполнителем.

Также вводится понятие «государственное задание». Это заказ за счет средств республиканского и местных бюджетов юридическим лицам с участием государства в уставном капитале на выполнение приоритетных задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и (или) социально-культурного развития государства.

Закупки в рамках государственного задания также не регулируются законом «О государственных закупках» и осуществляются путем заключения гражданско-правовой сделки между госзаказчиком и исполнителем задания с указанием показателей результатов.

Закон направлен исключительно на оперативное решение вопросов, связанных с закупками в отдельных отраслях и финансируемых из средств республиканского и местного бюджетов.

Согласно закону, государственный заказчик и исполнитель задания несут персональную ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств.