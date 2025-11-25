21:04
Власть

Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек

Фото пресс-службы президента

Лидер Российской Федерации Владимир Путин сегодня с государственным визитом прибыл в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил президент Садыр Жапаров.

На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

На перроне также установлены национальные юрты, этновоины продемонстрировали элементы кочевой культуры с ловчими птицами и тайганами.

Далее для глав государств была организована короткая концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили музыкальные произведения двух народов.

В ходе государственного визита лидеры Кыргызстана и России завтра, 26 ноября, обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в духе стратегического партнерства. Также планируется подписание ряда двусторонних документов.
