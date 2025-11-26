21:55
Власть

Сессия ОДКБ. Владимир Путин получил мастер-класс по игре на комузе

В преддверии очередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ для глав государств — членов организации представлена краткая этнокультурная программа в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Высоких гостей ознакомили с этнографическим комплексом «Кыргыз айылы», где продемонстрированы элементы традиционного быта и культуры кыргызского народа. В том числе показаны обустройство юрт, предметы национального быта, изделия народных мастеров, а также культурные особенности стран — участниц ОДКБ.

Также президент вручил своим коллегам панно ручной работы и национальные музыкальные инструменты как символ уважения и гостеприимства кыргызского народа.

Во время экскурсии Владимира Путина заинтересовала игра молодого комузиста. Лидер России взял в руки инструмент и попытался повторить несколько аккордов, которые ему показал юный музыкант.
