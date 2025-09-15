Исламскую академию в городе Токмаке открыл президент Садыр Жапаров

В городе Токмаке Чуйской области состоялось торжественное открытие Исламской академии. В мероприятии принял участие президент Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что запуск нового учебного заведения знаменует начало нового этапа в сфере образования и религии. Академия станет площадкой для научных исследований, духовного роста и продвижения традиционных исламских ценностей.

Фото пресс-службы президента. Президент Садыр Жапаров открыл Исламскую академию в Токмаке

Садыр Жапаров напомнил о богатом наследии Центральной Азии в развитии исламской мысли и назвал имена выдающихся ученых — Сираджуддина аль-Оши, Имама Сарахси, Кадыхана Узгенди, Джусупа Баласагына и Махмуда Кашгари-Барскани. По его словам, регион всегда был центром науки и культуры, и Исламская академия продолжает эту традицию.

Учреждение создано по указу президента и финансируется из государственного бюджета. Кампус площадью 2 гектара включает учебный корпус, спортивный зал и общежитие. Академия рассчитана на 400 студентов и будет готовить специалистов в области теологии, религиоведения, исламских финансов и экономики.

Президент подчеркнул, что в условиях роста угроз экстремизма и радикализма особое значение приобретает системное религиозное образование. Академия станет научной основой для защиты молодежи от деструктивных влияний и позволит получать качественные знания в Кыргызстане, без необходимости уезжать за рубеж.

«Мы создаем условия, чтобы молодые люди могли учиться у себя на родине, в современном учреждении, отвечающем международным стандартам», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства отметил важность предмета «История развития религий» в школах, который способствует повышению религиозной грамотности и формирует у молодежи критическое отношение к различным течениям.