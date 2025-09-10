12:21
Власть

Депутат просит присвоить посмертно Усену Сыдыкову звание «Кыргыз эл баатыры»

Депутат просит присвоить посмертно Усену Сыдыкову звание «Кыргыз эл баатыры». Об этом Айбек Алтынбеков заявил на заседании парламента.

По словам народного избранника, эту просьбу его просили озвучить аксакалы, местные жители Базар-Коргона.

«Несмотря на то что с нами уже нет Усена Сыдыкова, его труды, память о нем не забыты. Меня уполномочили передать это послание руководству страны. Прошу дать протокольное поручение», — добавил Айбек Алтынбеков.

Справка

Усен Сыдыков — советский и кыргызский партийный и государственный деятель. Первый секретарь Ошского обкома КП Киргизской ССР (1990-1991), и. о. руководителя, руководитель администрации президента Кыргызской Республики (2005-2006). Народный депутат СССР.
