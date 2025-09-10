10:45
Власть

МВД хочет, чтобы президент КР мог вручать наградное оружие более одного раза

Законопроект о внесении изменений в Закон «Об оружии», инициированный Министерством внутренних дел Кыргызстана и предлагающий наделить президента правом награждать граждан наградным оружием более одного раза, принят в первом чтении на заседании парламентского комитета по правопорядку.

Заместитель главы правоохранительного ведомства Эркебек Аширходжаев отметил, что в законодательстве многих стран не ограничивается количество решений власти о награждении, а предлагаемые поправки позволят пересмотреть систему поощрения граждан, внесших особый вклад в укрепление безопасности и развитие государства.

Напомним, в действующей редакции закона наградное оружие можно вручить только один раз. В перечень наградного оружия включены кортик, шашка (сабля), короткоствольный нарезной пистолет, охотничье огнестрельное оружие, а также оружие, врученное на основании наградной грамоты или документов иностранных государств.
