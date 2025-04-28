В Академии МВД предлагают ввести механизм возмещения затрат на обучение. С инициативой выступает правоохранительное ведомство, разработавшее поправки в Закон «О прохождении службы в правоохранительных органах КР». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Академия МВД является государственным образовательным учреждением, осуществляющим подготовку специалистов с высшим юридическим образованием на базе среднего общего, среднего профессионального и высшего неюридического образования. Обучение в ней проводится на грантовой основе в соответствии с законодательством об образовании.

«Подготовка специалистов для правоохранительных органов требует высокой дисциплины, ответственности и значительных государственных вложений. Государство финансирует обучение каждого курсанта, ожидая, что после завершения образования он будет служить в органах внутренних дел.

Однако существуют случаи отчисления курсантов по причинам, зависящим от самих обучающихся, а также случаи отказа от службы после окончания академии, что влечет за собой негативные последствия», — пояснили разработчики.

«Во-первых, отчисление курсанта приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, так как вложенные в его обучение ресурсы не дают результата в виде подготовки квалифицированного специалиста.

Во-вторых, оно нарушает принцип ответственности, так как курсант, поступая на обучение, изначально соглашается с установленными условиями, но затем не выполняет их.

В-третьих, освобождение учебного места в Академии из-за отчисления ограничивает возможность для других кандидатов, которые могли бы успешно завершить обучение и стать квалифицированными сотрудниками органов внутренних дел», — говорится в справке-обосновании.

Дополнительно проблему усугубляет тот факт, что часть выпускников после окончания Академии предпочитают трудоустройство в иных сферах, не связанных с правоохранительными органами. Это приводит к потере инвестированных в их подготовку государственных средств и снижает эффективность кадровой политики МВД.

Отток молодых специалистов негативно сказывается на кадровом обеспечении органов внутренних дел, усложняет обновление состава, снижает эффективность работы правоохранительных структур и увеличивает нагрузку на действующих сотрудников.

Введение обязательства по возмещению затрат на обучение в случае отчисления за неуспеваемость, недисциплинированность или отказа от службы после окончания Академии станет действенным механизмом сохранения кадрового потенциала и обеспечения эффективного функционирования органов внутренних дел, полагают в ведомстве.