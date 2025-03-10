Сотрудники МВД и их семьи смогут приватизировать служебное жилье

Сотрудники Министерства внутренних дел и их семьи смогут приватизировать служебное жилье. Законопроект принят комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике в третьем чтении.

Отметим, по действующему законодательству право на приватизацию занимаемого служебного жилья военнослужащему дается только после увольнения в запас или ухода в отставку по основаниям, предусмотренным законом.

Законопроектом предлагается дать возможность приватизировать служебное жилье действующим сотрудникам милиции. При этом стаж их работы должен составить 20 и более лет.

Также законопроектом дается право приватизировать служебное жилье близким родственникам военнослужащего, имеющего стаж 20 и более лет, в случае его смерти.