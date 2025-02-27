Граница Кыргызстана и Таджикистана: какими именно участками обменялись страны

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 27 февраля на заседании комитетов Жогорку Кенеша подробно рассказал депутатам о том, каких договоренностей удалось достичь с таджикской стороной по вопросы описания государственной границы.

Ташиев отметил, что ранее на все документы был наложен гриф «ДСП», чтобы избежать сложностей во время переговоров.

«С сегодняшнего дня будем открыто обсуждать, потому что мы достигли договоренности, подписали документы. За четыре года было проведено очень много встреч, было много сложностей во время переговоров. Они начались в декабре 2022 года, за это время было подписало 45 протоколов между правительственными делегациями. В достигнутом соглашении отражены интересы обеих сторон, никогда вопросы границ не могут отражать интересы только одной стороны. Мы делали уступки таджикской стороне так же, как и они шли на уступки нам», — сказал Ташиев.

Итак, о чем договорились стороны?

В Лейлекском районе Таджикистан отдал в пользу Кыргызстана 190 гектаров земли, Кыргызстан, в свою очередь, отдал соседям столько же гектаров земли:

Кыргызстан получил 155 гектаров земли участка Кайрагач и 35 гектаров анклава Кайрагач.

Таджикистан получил 21 гектар участка Сада, 23,5 гектара — в Раззакове, 4 гектара — в Селкане, 7 гектаров — в Майты, 12,5 гектара — в Пролетарске, 15 гектаров — в Улак-Жае и 7 гектаров — в Ак-Арыке. В общей сложности это 90 гектаров. Кроме этого, Таджикистан получил 65 гектаров в Баткенском районе, участок Кара-Бак, еще 35 гектаров в Майты.

Также, по словам Ташиева, дорога Худжанд — Канибадам/Арка и базар «Достук» площадью 3,5 гектара полностью достались соседям. Общая площадь составила 12 гектаров. Взамен таджикская сторона отдала КР в два раза больше — 25 гектаров поливной земли в Лаккон. Причиной такого обмена Ташиев назвал то, что базар является коммерческим объектом.

Также 200 гектаров участка Карабак (Лаккон) достались таджикской стороне, кыргызской — 130 гектаров в том же Лакконе и 70 гектаров — в Курук-Сай.

«На участке Кайрагач граница теперь проходит по каналу Селкан, анклава Кайрагач больше нет. Дорога Кара-Бак – Лаккон осталась таджикской стороне, раньше у них была объездная дорога, и они попросили прямую дорогу, мы отдали им 200 гектаров, но взяли взамен тоже 200 гектаров в другом месте», — пояснил Ташиев.

Два года споры между двумя странами занял вопрос по водозабору «Головной», сообщил председатель ГКНБ. В итоге, по его словам, было решено 3 люка поделить пополам — по 1,5.

«На основании этого мы получили 500 гектаров земли в Унжу-Булане, это была конфликтная территория, 100 гектаров — в Кароол-Доне, это около въезда в Сулюкту. Раньше при въезде в город граница с РТ была видна, теперь мы отодвинули границу от трассы. Также мы получили 150 гектаров участка Катта-Туз. В итоге 750 гектаров земли взамен на половину «Головного». Что касается Катта-Туз, мы поделили этот участок пополам, по 300 гектаров каждому, находящиеся там скважины тоже пополам поделили. Но за счет еще 150 гектаров в Катта-Тузе взамен половины «Головного» получилось, что из 600 гектаров Катта-Туза на нашей стороне теперь 450», — пояснил Ташиев.

Кроме этого, таджикской стороне отдано 141,9 гектара земли:

91 гектар в селе Достук;

8,17 гектара участка Мазейит;

17,5 гектара в селе Кок-Терек;

20,1 гектара в селе Таш-Тумшук;

5 гектаров на участке Дача.

Кыргызстан взамен получил 142,7 гектара земли:

18,4 гектара в селе Сомониен (прежде Майский);

3,1 гектара участка Дахма;

21,5 гектара Ходжаи-Аало (прежде Октябрь);

2,17 гектара Гафсувар;

42 гектара Мин-Булак;

55 гектара участка Лаккон.

Так, по словам Ташиева, решены вопросы по спорным участкам в Баткенском районе (КР) и Исфаринском районе (РТ).

«Село Достук полностью перешло Таджикистану. Это самое отдаленное село, оно не несет никакой стратегической или экономической выгоды Кыргызстану. За 91 гектар этого села мы взамен получили 91 гектар другой земли, но в качестве компенсации за новые дома, мы ведь заново отстроили село Достук, мы получили 30 гектаров земли в Лакконе. Туда мы переселим жителей и там построим новые дома», — сказал глава ГКНБ.

Кроме этого, в итоге переговоров была сокращена площадь анклава Ворух. Если раньше она составляла 19 тысяч гектаров, то теперь она сокращена до 14,5 тысячи гектаров.

«По просьбе таджикской стороны вокруг анклава мы дали тысячу гектаров пастбища. Вместо этого в Чон-Алайском районе на участке Караган-Сай мы получили тысячу гектаров пастбища», — сказал Ташиев.

Помимо участков земли, стороны договорились и по дорогам. По словам Ташиева, будут построены дороги нейтрального статуса:

Дача – Капчыгай – Ходжаи-Аало — Ворух (3 тысячи 425 метров в длину и 40 метров в ширину);

Мин-Орук — Самаркандек — Ориен — Шуристон (3 тысячи 241 метров в длину и 40 метров в ширину).

Кроме того, составляется договор о нейтральном статусе дороги Торт-Кочо протяженностью 253,74 метра.

«Это не будет ни кыргызская, ни таджикская дорога, это нейтральная дорога. Там есть мост, он остался на нашей стороне, мы только по одному этому мосту договаривались шесть месяцев, потому что строили его мы, но землю выделял Таджикистан. Нам этот мост стратегически важен. Дорогу Дача – Капчыгай таджикская сторона построит сама и будет использовать, Мин-Орук — Самаркандек — будем строить мы. Торт-Кочо будет использоваться совместно. Кроме этого, в Лейлекском районе на участке Сай есть дорога Кулунду-Максат, которой кыргызская сторона сможет беспрепятственно пользоваться», — заключил Ташиев.

Соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. 26 февраля глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

27 февраля на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша депутаты одобрили документы по кыргызско-таджикской границе.