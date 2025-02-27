13:40
USD 87.45
EUR 91.84
RUB 1.01
Власть

Граница Кыргызстана и Таджикистана: какими именно участками обменялись страны

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 27 февраля на заседании комитетов Жогорку Кенеша подробно рассказал депутатам о том, каких договоренностей удалось достичь с таджикской стороной по вопросы описания государственной границы.

Ташиев отметил, что ранее на все документы был наложен гриф «ДСП», чтобы избежать сложностей во время переговоров.

«С сегодняшнего дня будем открыто обсуждать, потому что мы достигли договоренности, подписали документы. За четыре года было проведено очень много встреч, было много сложностей во время переговоров. Они начались в декабре 2022 года, за это время было подписало 45 протоколов между правительственными делегациями. В достигнутом соглашении отражены интересы обеих сторон, никогда вопросы границ не могут отражать интересы только одной стороны. Мы делали уступки таджикской стороне так же, как и они шли на уступки нам», — сказал Ташиев.

Итак, о чем договорились стороны?

В Лейлекском районе Таджикистан отдал в пользу Кыргызстана 190 гектаров земли, Кыргызстан, в свою очередь, отдал соседям столько же гектаров земли:

  • Кыргызстан получил 155 гектаров земли участка Кайрагач и 35 гектаров анклава Кайрагач.
  • Таджикистан получил 21 гектар участка Сада, 23,5 гектара — в Раззакове, 4 гектара — в Селкане, 7 гектаров — в Майты, 12,5 гектара — в Пролетарске, 15 гектаров — в Улак-Жае и 7 гектаров — в Ак-Арыке. В общей сложности это 90 гектаров. Кроме этого, Таджикистан получил 65 гектаров в Баткенском районе, участок Кара-Бак, еще 35 гектаров в Майты.

Также, по словам Ташиева, дорога Худжанд — Канибадам/Арка и базар «Достук» площадью 3,5 гектара полностью достались соседям. Общая площадь составила 12 гектаров. Взамен таджикская сторона отдала КР в два раза больше — 25 гектаров поливной земли в Лаккон. Причиной такого обмена Ташиев назвал то, что базар является коммерческим объектом.

Также 200 гектаров участка Карабак (Лаккон) достались таджикской стороне, кыргызской — 130 гектаров в том же Лакконе и 70 гектаров — в Курук-Сай.

«На участке Кайрагач граница теперь проходит по каналу Селкан, анклава Кайрагач больше нет. Дорога Кара-Бак – Лаккон осталась таджикской стороне, раньше у них была объездная дорога, и они попросили прямую дорогу, мы отдали им 200 гектаров, но взяли взамен тоже 200 гектаров в другом месте», — пояснил Ташиев.

Два года споры между двумя странами занял вопрос по водозабору «Головной», сообщил председатель ГКНБ. В итоге, по его словам, было решено 3 люка поделить пополам — по 1,5.

«На основании этого мы получили 500 гектаров земли в Унжу-Булане, это была конфликтная территория, 100 гектаров — в Кароол-Доне, это около въезда в Сулюкту. Раньше при въезде в город граница с РТ была видна, теперь мы отодвинули границу от трассы. Также мы получили 150 гектаров участка Катта-Туз. В итоге 750 гектаров земли взамен на половину «Головного». Что касается Катта-Туз, мы поделили этот участок пополам, по 300 гектаров каждому, находящиеся там скважины тоже пополам поделили. Но за счет еще 150 гектаров в Катта-Тузе взамен половины «Головного» получилось, что из 600 гектаров Катта-Туза на нашей стороне теперь 450», — пояснил Ташиев.

Кроме этого, таджикской стороне отдано 141,9 гектара земли:

  • 91 гектар в селе Достук;
  • 8,17 гектара участка Мазейит;
  • 17,5 гектара в селе Кок-Терек;
  • 20,1 гектара в селе Таш-Тумшук;
  • 5 гектаров на участке Дача.

Кыргызстан взамен получил 142,7 гектара земли:

  • 18,4 гектара в селе Сомониен (прежде Майский);
  • 3,1 гектара участка Дахма;
  • 21,5 гектара Ходжаи-Аало (прежде Октябрь);
  • 2,17 гектара Гафсувар;
  • 42 гектара Мин-Булак;
  • 55 гектара участка Лаккон.

Так, по словам Ташиева, решены вопросы по спорным участкам в Баткенском районе (КР) и Исфаринском районе (РТ).

 «Село Достук полностью перешло Таджикистану. Это самое отдаленное село, оно не несет никакой стратегической или экономической выгоды Кыргызстану. За 91 гектар этого села мы взамен получили 91 гектар другой земли, но в качестве компенсации за новые дома, мы ведь заново отстроили село Достук, мы получили 30 гектаров земли в Лакконе. Туда мы переселим жителей и там построим новые дома», — сказал глава ГКНБ.

Кроме этого, в итоге переговоров была сокращена площадь анклава Ворух. Если раньше она составляла 19 тысяч гектаров, то теперь она сокращена до 14,5 тысячи гектаров.

«По просьбе таджикской стороны вокруг анклава мы дали тысячу гектаров пастбища. Вместо этого в Чон-Алайском районе на участке Караган-Сай мы получили тысячу гектаров пастбища», — сказал Ташиев.

Помимо участков земли, стороны договорились и по дорогам. По словам Ташиева, будут построены дороги нейтрального статуса:

  • Дача – Капчыгай – Ходжаи-Аало — Ворух (3 тысячи 425 метров в длину и 40 метров в ширину);
  • Мин-Орук — Самаркандек — Ориен — Шуристон (3 тысячи 241 метров в длину и 40 метров в ширину).

Кроме того, составляется договор о нейтральном статусе дороги Торт-Кочо протяженностью 253,74 метра.

«Это не будет ни кыргызская, ни таджикская дорога, это нейтральная дорога. Там есть мост, он остался на нашей стороне, мы только по одному этому мосту договаривались шесть месяцев, потому что строили его мы, но землю выделял Таджикистан. Нам этот мост стратегически важен. Дорогу Дача – Капчыгай таджикская сторона построит сама и будет использовать, Мин-Орук — Самаркандек — будем строить мы. Торт-Кочо будет использоваться совместно. Кроме этого, в Лейлекском районе на участке Сай есть дорога Кулунду-Максат, которой кыргызская сторона сможет беспрепятственно пользоваться», — заключил Ташиев.

Соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. 26 февраля глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

27 февраля на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша депутаты одобрили документы по кыргызско-таджикской границе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321263/
просмотров: 441
Версия для печати
Материалы по теме
Анклав Кайрагач перешел Кыргызстану. Какие участки взамен передали Таджикистану
Граница с Таджикистаном. Плюс к репутации и в политическую карму
Ташиев: Процесс ратификации соглашения по границам с Таджикистаном займет месяц
Охрана сопротивлялась, а Кольбаев начал стрелять. Ташиев о ликвидации лидера ОПГ
В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Камчыбек Ташиев поздравил слабослышащих детей с Новым годом
В Кыргызстане утверждена Национальная программа развития футбола до 2034 года
Кыргызстан и Таджикистан провели очередную встречу по делимитации границы
Камчыбек Ташиев: И. о. главы Налоговой службы тоже замешан в махинациях с ЭТТН
Кыргызско-таджикская граница. Садыр Жапаров рассказал о подробностях соглашения
Популярные новости
Праворульные авто, завезенные в&nbsp;страну в&nbsp;2025&nbsp;году, легализовывать не&nbsp;будут Праворульные авто, завезенные в страну в 2025 году, легализовывать не будут
В&nbsp;НЦПП ответили на&nbsp;предложение депутата Кубанычбека Самакова закрыть ведомство В НЦПП ответили на предложение депутата Кубанычбека Самакова закрыть ведомство
Роскошный особняк осужденного экс-премьера Казахстана выставлен на&nbsp;торги Роскошный особняк осужденного экс-премьера Казахстана выставлен на торги
Минимальная зарплата работников культуры составляет 6&nbsp;тысяч сомов Минимальная зарплата работников культуры составляет 6 тысяч сомов
Бизнес
Госуслуги стали доступнее: MegaPay&nbsp;&mdash; все, что вам нужно, в&nbsp;одном приложении Госуслуги стали доступнее: MegaPay — все, что вам нужно, в одном приложении
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: оплатите ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов «Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
27 февраля, четверг
13:19
Местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе присвоен нейтральный статус Местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе при...
13:16
Без обсуждения. Объединенный комитет ЖК одобрил соглашение с Таджикистаном
13:09
Граница Кыргызстана и Таджикистана: какими именно участками обменялись страны
12:50
На Иссык-Куле задержаны подозреваемые в убийстве приятеля
12:44
В КР хотят уменьшить размер пособия по несчастным случаям на производстве