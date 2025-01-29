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Власть

Концертный комплекс построят в Бишкеке при содействии Фонда Ага Хана (эскизы)

Проект строительства концертного зала Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени Мукаша Абдраева обсудил глава кабмина Адылбек Касымалиев и генеральный директор траста Ага Хана по культуре Луис Монреаль.

Концертный комплекс будет включать в себя большой концертный зал на 600 мест, малый концертный зал на 200 мест, музей музыки, ресурсный центр по развитию музыки и образования, помещение для репетиций, выставочные площадки и зал для совещаний.

Стороны отметили эффективность двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Фондом Ага Хана, которое продолжается более 20 лет, и обсудили вопросы реализации проектов, направленных на поддержку развития образования, здравоохранения и инфраструктуры.

Также ведется комплексная работа по поддержке и развитию культурного наследия, включая программы по сохранению, исследованию и распространению культурных ценностей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318239/
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