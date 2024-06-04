13:33
USD 87.70
EUR 95.07
RUB 0.97
Власть

Власти Бишкека передали столичному ГУВД десять автобусов

Бишкекский городской кенеш одобрил передачу ГУВД столицы десяти пассажирских автобусов. Решение принято на внеочередной сессии.

Речь идет о передаче автобусов YUTONG, модель ZK6108HGH, 2019 года выпуска остаточной стоимостью 3 миллиона 106 тысяч 809,2 сома за единицу (на общую сумму 31 миллион 68 тысяч 92 сома).

Читайте по теме
Бишкек передаст Токмаку и Балыкчи 13 пассажирских автобусов

Основанием для передачи пассажирских автобусов стало обращение ГУВД Бишкека от 9 ноября 2023-го в адрес мэрии для укрепления материально-технической базы их ведомства, ОВД, полка Патрульно-постовой службы милиции и его управления в целях поддержания общественной безопасности и порядка, а также оперативной перевозки личного состава на мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295742/
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек передаст Токмаку и Балыкчи 13 пассажирских автобусов
В Бишкеке еще по одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения
БГК одобрил передачу 163 муниципальных квартир Госипотечной компании
Теперь официально. В «Востоке-5» вместо комплекса Royal Sport будет детсад
Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека
День Победы. В Бишкеке временно изменены троллейбусные и автобусные маршруты
В Бишкек прибывает вторая партия муниципальных автобусов
Когда пенсионеры новых районов Бишкека получат льготы на проезд. Ответ мэрии
Территориальная реформа. В БГК одобрили делегирование части полномочий мэру
Территориальная реформа. Для Бишкека разработают новый Генплан
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июня в&nbsp;Кыргызстане изменятся тарифы на&nbsp;отопление и&nbsp;горячую воду С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду
В&nbsp;Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов В Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27-31 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 мая
Акылбек Жапаров: Команда президента прекратила национальное унижение Акылбек Жапаров: Команда президента прекратила национальное унижение
Бизнес
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
Elite House выходит из&nbsp;черного списка Госстроя Elite House выходит из черного списка Госстроя
Финтех &laquo;О!Деньги&raquo; поделился опытом на&nbsp;международном Visa Payment Forum Финтех «О!Деньги» поделился опытом на международном Visa Payment Forum
MEGA поздравила воспитанников детских домов с&nbsp;Международным днем защиты детей MEGA поздравила воспитанников детских домов с Международным днем защиты детей
4 июня, вторник
13:12
В Кыргызстане повысится стоимость оформления шенгенской визы В Кыргызстане повысится стоимость оформления шенгенской...
12:59
Корпоративные накопительные пенсионные фонды предлагает создать Минэкономики
12:40
Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
12:37
ГКНБ выявил грубые нарушения в деятельности одного из учебных заведений
12:31
Завод «Джунда» оштрафовали за выбросы в атмосферу на 28 тысяч сомов