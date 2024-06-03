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Власть

Депутаты возмущены докладом замминистра цифрового развития на заседании ЖК

На заседании комитета по социальной политике Жогорку Кенеша депутаты возмутились докладом заместителя министра цифрового развития Замирбека Кожомуратова.

Парламентарии рассматривали исполнение постановления Жогорку Кенеша «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров среди молодежи».

«Вы можете своими словами рассказать о проделанной работе. Вы курируете этот вопрос? Если нет, тогда зачем вы пришли? Вы не вовлечены в этот процесс, естественно, вы не сможете рассказать. Приходят некурируемые замы и рассказывают о докладе двумя словами. Тогда вообще не нужно приходить», — возмутился депутат Медер Алиев.

С коллегой согласилась председатель комитета Винера Раимбачаева. «Самого министра нет, а замы не владеют информацией и относятся равнодушно. Так не пойдет, возьмите во внимание. Каждый квартал мы заслушиваем информацию», — добавила она.

Депутат Айбек Маткеримов отметил, что больше половины заместителей министров, сидящих в зале, не владеют информацией.

«Надо отправлять соответствующих замов, которые смогут доложить о законопроекте и ответить на наши вопросы. Надо контролировать это. В повестке написаны фамилии министров, там нет замов. Как мы сейчас можем предъявлять им что-то? Если будут отравлять замов, то пусть министерства отправляют официальное письмо, что вместо министра придет другой человек», — сказал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295639/
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