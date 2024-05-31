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Власть

Циничные люди. Акылбек Жапаров о заявляющих, что в стране авторитарная власть

Фото пресс-службы кабмина

«Мы строим авторитетное государство, основанное на верховенстве закона, соблюдении прав граждан и обеспечении их благополучия», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, выступая на заседании ученого совета Ошского государственного университета.

По его словам, проводя политику, направленную на укрепление государства, установление дисциплины и порядка, зачастую приходится сталкиваться с утверждениями о становлении авторитарной власти.

Глава кабмина назвал это дежурным обвинением некоторых комментаторов, как правило, ленивых людей с малоразвитым воображением.

Они не хотят анализировать. Не хотят судить по фактам. У них готовый штамп и быстрый вердикт. Это глубоко циничные люди, давно зачерствевшие внутри!

Акылбек Жапаров

По его словам, «они не могут поверить, что люди во власти могут руководствоваться высокими идеалами, быть истинными патриотами, любящими свою республику настоящими сыновьями своего народа».

«Если под авторитарными государствами имеют в виду примеры успешных стран Юго-Восточной Азии, таких как Сингапур, Южная Корея, Малайзия и Индонезия, а также, конечно, Великий Китай, совершивший под руководством Коммунистической партии экономическое чудо по выводу из нищеты в настоящее процветание 1,5 миллиарда человек, то все эти государства достойны самого искреннего восхищения. Эти примеры свидетельствуют о том, что сильные и дисциплинированные страны с высоким уровнем общенационального согласия могут способствовать значительному ускорению факторов экономического роста», — отметил он.

Власть в Кыргызстане избрана на свободных и справедливых выборах.

Акылбек Жапаров

«Очень важно опираться на твердый мандат общественного доверия, который подтверждает одобрение политического курса. КР состоялась в качестве демократического государства с динамичным гражданским обществом и присущими нашему народу традиционными ценностями свободы слова и права участия в общественном управлении», — подчеркнул он.

Чиновник заверил, что власти и дальше будут отстаивать и защищать демократию Кыргызстана от безответственных лиц, которые не хотят признавать и уважать ее основные принципы, прикрываясь лозунгами якобы демократии, стремятся к дестабилизации общества, а также ставят под сомнение итоги честных выборов и легитимность власти на принятие решений.

«Мне бы хотелось выдвинуть концепцию обозначения того государства, которое мы строим, в качестве авторитетного. Авторитетное государство — это государство, основанное на верховенстве закона, соблюдении прав граждан и обеспечении их благополучия. Мы стремимся построить именно такое государство, которое будет сильным, но справедливым и уважающим права каждого гражданина», — сказал он.

По представлению Акылбека Жапарова, авторитетное государство опирается на верховенство закона, защищает права граждан и обеспечивает стабильность и безопасность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295551/
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