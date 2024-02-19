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Власть

Садыр Жапаров в Татарстане проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению лидера России Владимира Путина 20-21 февраля посетит с рабочим визитом РФ. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

«Садыр Жапаров примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани. На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи с Владимиром Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым», — рассказал он.

Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287069/
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