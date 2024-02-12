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Власть
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Власти СУАР передадут $100 тысяч для ликвидации последствий

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района передадут $100 тысяч для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает посольство КНР в КР.

По его данным, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая Ду Дэвэнь встретилась с заместителем министра иностранных дел Айбеком Молдогазиевым. Она отметила, что КНР и Кыргызстан являются добрыми соседями и надежными партнерами.

«В связи с произошедшей аварией на ТЭЦ в Бишкеке секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Ма Синжуй направил председателю кабинета министров КР Акылбеку Жапарову письмо и от имени парткома и Народного правительства СУАР выразил соболезнования пострадавшим, предоставил Бишкеку гуманитарную финансовую помощь на сумму $100 тысяч. Средства будут переведены посольством КНР в Кыргызстане на счет, указанный кыргызской стороной, в ближайшее время», — отметили в дипмиссии.

Замминистра выразил благодарность китайской стороне за искреннюю поддержку, заметив, что предоставление СУАР гуманитарной помощи полностью отражает глубокую дружбу между народами Кыргызстана и Китая. Он отметил, что кыргызская сторона готова в дальнейшем поддерживать с СУАР тесные контакты и дружественное сотрудничество в различных сферах в целях продвижения развития отношений двух стран.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/286515/
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