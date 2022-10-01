Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Тысячелетняя история нашего народа свидетельствует, что наш народ сохранился благодаря языку, древней культуре и национальным традициям. Кыргызский народ всегда бережно относился к своим вековым традициям, почитая и уважая мудрых, дальновидных старейшин — хранителей народных обычаев.

В сердце каждого кыргызстанца живет чувство благодарности к нашим заботливым отцам и полным любви матерям.

Усердно храня традиции и обычаи предков, вы всегда побеждали жизненные невзгоды, приобретая огромный жизненный опыт. Вы, сохраняя преемственность поколений, передаете нам славные традиции нашего народа и воспитываете нас в бережном к ним отношении», — говорится в тексте поздравления.

Глава государства напомнил, что его первым указом на посту стал Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности». Он отметил, что именно старшее поколение сохраняет традиции и национальные ценности и передает их молодежи.

«Наша задача — создать достойные условия жизни для представителей старшего поколения, бережно хранящих исторические, культурные и духовные ценности, поддержать их активное участие в жизни общества. Мы прилагаем все усилия для обеспечения долгой и достойной жизни наших пожилых граждан. Пословица гласит: «Почитая старших, обретешь совесть». Ведь праведностью считается почитание старших. Пусть бережное отношение к пожилым людям станет повседневной обязанностью для каждого из нас», — сказал Садыр Жапаров.