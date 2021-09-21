Депутаты поддержали передачу Каракульской ГЭС в ведение Нацэнергохолдинга

Комитет Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию поддержал предложение кабмина передать Каракульскую ГЭС в ведение Нацэнергохолдинга. Решение принято на сегодняшнем заседании комитета.

До этого еще не построенная гидроэлектростанция находилась на балансе ФУГИ.

Депутат Кожобек Рыспаев отметил, что у проекта Каракульской ГЭС есть долги. «Только Чакан ГЭС они должны 60 миллионов сомов. Надеюсь, у ГКПЭН хватить сил самим завершить проект», — сказал он.

Напомним, строительство Каракульской гидроэлектростанции запланировано на реке Кара-Суу в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Его строительство оценивалось в $25 миллионов.