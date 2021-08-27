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Власть
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстан прибудет еще 540 тысяч доз вакцины Sinopharm

В Кыргызстане прибудет 540 тысяч доз вакцины Sinopharm. Об этом стало известно на встрече заместителя главы кабмина Жылдыз Бакашовой и посла Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

Дипломат сообщила, что правительство КНР решило безвозмездно предоставить Кыргызстану гуманитарную помощь в виде 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 китайского производства Sinopharm. Китайская сторона также выразила готовность предоставить более 40 тысяч доз вакцины в рамках программы COVAX.

«Убеждена, что гуманитарная помощь, предоставляемая правительством Китая, является еще одним ярким свидетельством отношений дружбы и добрососедства между нашими странами и позволит нам усилить меры по противодействию общей угрозе», — сказала Жылдыз Бакашова.

Ранее в Кыргызстан прибыло 300 тысяч доз вакцины Sinopharm на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от правительства Китая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205428/
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