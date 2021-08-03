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Власть

У первой леди Кыргызстана появилась своя страничка в Википедии

У первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой появилась страница в Википедии.

Там содержится общеизвестная информация из СМИ, отрывки из ее интервью. Страницу создал 7 июля пользователь Roman Kubanskiy. На странице пользователя в www.wikiwand.com указано, что он из России и увлекается компьютерными играми и созданием мемов.

В социальных сетях нет официальной страницы Айгуль Жапаровой. Сведения о ней публикуются на странице общественной организации «Умут булагы», которое она возглавляет.

Отметим, аналогичные страницы в интернет-энциклопедии имели все предыдущие первые леди.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203034/
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