Инаугурации президентов США. В чем на них блистали первые леди

По случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США редакция 24.kg вспомнила инаугурационные образы первой леди Мелании Трамп и ее предшественниц.

1 Жаклин Кеннеди

Свой инаугурационный наряд Жаклин Кеннеди разработала в тандеме с Этель Франкау из Bergdorf Goodman. В 1961 году первая леди предстала публике в белоснежном платье, украшенном бриллиантами и серебряной вышивкой, дополненным кейпом и длинными перчатками. Этот образ тепло приняло общество и он закрепил за Жаклин Кеннеди статус иконы стиля и элегантности десятилетия.

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2 Нэнси Рейган

Для Нэнси Рейган красный был ее визитной карточкой. Но для церемонии инаугурации она отдала предпочтение белоснежному сверкающему платью прямого силуэта от дизайнера Джеймса Галаноса. Ее образ говорил об изящности и утонченности первой леди страны.

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3 Хиллари Клинтон

У Хиллари Клинтон было два инаугурационных балла и образов тоже. В первый раз она выбрала дизайнера Сару Филлипс из Арканзаса — родного штата Клинтонов, и предстала в роскошном фиолетовом платье. В 1997 году она отдала предпочтение известному американскому модельеру Oscar de la Renta, который одевал почти всех первых леди, включая Нэнси Рейган и Лору Буш.

4 Лора Буш

Для первой инаугурации в 2001 году Лора Буш выбрала красное платье от Michael Faircloth, бренда из своего штата Техаса. Через четыре года, на вторую церемонию, она последовала тренду первых леди и блистала в Oscar de la Renta. Платье от мастодонта американской моды было серебристым, дополненным сверкающими камнями.

5 Мишель Обама

Два образа на инаугурациях своего супруга Мишель Обама доверила дизайнеру Джейсону Ву. В 2008 году модельера еще никто не знал, но в 2018-м он уже занимал должность креативного директора женской линии Hugo Boss. Если на первой инаугурации платье, напоминающее свадебное, олицетворяло свежесть и надежду, то в 2013-м ярко-красное было символом уверенности и силы первой леди.

6 Мелания Трамп

В 2017 году на инаугурации Мелания Трамп появилась в небесно-голубом пальто от Ralph Lauren, отсылающим к стилю Жаклин Кеннеди. На балу бывшая модель была в ванильно-шелковом платье с акцентной бордовой лентой на талии. Образ Мелания создала совместно с Hervé Pierre. В последующих выходах она еще не раз демонстрировала свой утонченный стиль, любовь к высоким шпилькам от Christian Louboutin и минималистичной классике.

7 Джилл Байден

Инаугурация Джо Байдена проходила в период, когда весь мир восстанавливался после Covid-19. Поэтому платье и пальто морской волны Джилл Байден украшала однотонная маска. Наряд от дизайнера Александры О’Нил создал для первой леди сдержанный и утонченный образ.