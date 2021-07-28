136 лет тюрьмы. В чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева

На днях Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение — организация массовых беспорядков в Бишкеке на площади Ала-Тоо 9 октября 2020 года. По версии следствия, бывший глава государства инициировал акцию протеста и спровоцировал участников другого митинга — на Старой площади к агрессии. Защита называет это обвинение абсурдным и необоснованным, как и все остальные.

24.kg решило напомнить читателям, в чем обвиняют и за что судят бывшего президента.

136 лет тюремного заключения — именно столько бы получил Алмазбек Атамбаев, если сложить сроки наказания по всем вменяемым ему преступлениям.

Но по закону при частичном сложении наказаний ему могут назначить максимально 20 лет лишения свободы.

Освобождение Азиза Батукаева

Первое обвинение, за что, собственно, Алмазбека Атамбаева задержали, — освобождение вора в законе Азиза Батукаева. Уголовное дело, в котором фигурировали бывшие чиновники, министры, врачи, лаборанты и прокуроры, было возобновлено в январе 2019 года.

Алмазбека Атамбаева не раз вызывали на допрос в качестве свидетеля, но он не являлся в правоохранительные органы. Его задержали в августе 2019-го в ходе спецоперации, которая длилась два дня и сопровождалась штурмом его дома в селе Кой-Таш.

В июне 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Бишкекский горсуд оставил это решение в силе. Верховный суд отменил вердикты предыдущих инстанций, направив дело на новое рассмотрение.

События в Кой-Таше

Дело о событиях в селе Кой-Таш рассматривается в суде, его объединили с несколькими другими уголовными делами.

Во время задержания Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш произошли беспорядки. Два дня бывший президент не сдавался правоохранителям. По данным следствия, Атамбаев забаррикадировался в своем доме, а его сторонники взяли шестерых спецназовцев в плен и выдвигали ультиматум силовикам.

В ходе штурма от огнестрельного ранения скончался командир спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбек Ниязбеков, пострадали десятки людей, в их числе местные жители, защищавшие бывшего главу государства.

По этому делу бывшему президенту вменили восемь статей Уголовного кодекса: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».

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Вместе с Алмазбеком Атамбаевым обвиняемыми по делу проходят нардепы Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева, экс-депутат Равшан Джеенбеков и еще ряд сторонников бывшего президента.

Материалы этого дела объединили с другими делами — по модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконному обогащению.

Фиктивная сделка

Алмазбека Атамбаева подозревают в незаконном обогащении и при продаже ОсОО «НПФ «Форум». В 2017 году бывший глава государства заключил сделку купли-продажи здания, за что получил от бизнесмена Субихи Пархати 54 миллиона сомов. Деньги в своей декларации Атамбаев отразил, но при этом происхождение их неизвестно.

По данным следствия, Субихи Пархати — подставное лицо, а сделка фиктивная, чтобы отмыть незаконно полученные доходы.

Коррупция с земельным участком

Среди уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева есть несколько связанных с коррупцией.

Бывший президент подозревается в коррупции при оформлении земельного участка в селе Кой-Таш. По версии следствия, Атамбаев, будучи на тот момент главой государства, выкупил землю у супруги директора ТНК «Дастан» Албека Ибраимова. После этой сделки последний стал мэром Бишкека.

Дело находится на стадии судебного разбирательства. Материалы были объединены с уголовным делом по событиям в селе Кой-Таш.

Лицензия на Терек-Сай

Еще одно дело, которое расследуется в отношении бывшего президента, касается незаконной выдачи лицензии на месторождение Терек-Сай.

В этом деле фигурируют также экс-директор Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбек Зилалиев и статс-секретарь ведомства Шерикул Султанов.

Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в незаконном обогащении. Дело на стадии расследования.

Поставки угля

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Другое обвинение в коррупции в отношении Алмазбека Атамбаева касается поставок угля на столичную ТЭЦ.

В 2016 году экс-генпрокурор Аида Салянова заявила, что Алмазбек Атамбаев лоббировал интересы двух компаний — «Рассвет компани» и «Прогресс компани». Обвинение в основном строится на словах экс-генпрокурора.

Без ТЭЦ

Статью «Соучастие в коррупции» вменяют Алмазбеку Атамбаеву и по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Ранее тюремные сроки уже получили бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также еще несколько чиновников, работающих в то время на руководящих должностях.

В обвинении указано, что Алмазбек Атамбаев с должностными лицами создал устойчивую связь с представителями китайской компании TBEA и покровительствовал незаконному получению материальных благ и преимуществ.

Реконструкция столичной теплоцентрали обошлась Кыргызстану в $386 миллионов.

Дорогая школа

Еще одно уголовное дело, связанное с ТВЕА, — по строительству школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Алмазбека Атамбаева подозревают в злоупотреблении должностным положением.

Ранее по этому делу проходили экс-мэры Бишкека Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов. Материалы в отношении Алмазбека Атамбаева выделены в отдельное производство. Дело рассматривается в суде.

По данным адвоката Сергея Слесарева, на письме Кубанычбека Кулматова о необходимости строительства школы и возможности ее возведения за счет китайской компании стоит виза бывшего главы государства «согласен».

Организатор беспорядков

В октябре 2020 года после парламентских выборов произошли массовые беспорядки, приведшие к смене власти. На фоне безвластия в ночь на 6 октября из-под стражи был освобожден ряд заключенных, среди них был Алмазбек Атамбаев. 9 октября бывший президент собрал своих сторонников у здания «Форума», а затем выдвинулся на площадь Ала-Тоо. После выступления политика произошли очередные массовые беспорядки.

Алмазбек Атамбаев подогревал в толпе негативный и агрессивный настрой, что привело к массовым дракам на площади Ала-Тоо с собравшейся возле здания правительства группой людей, повлекшим за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия, камней, осколков тротуарной плитки и других подручных предметов. Из уведомления о подозрении

По этому делу проходят также экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, Темирлан Султанбеков, Канат Сагымбаев. Атамбаеву вручено уведомление о подозрении по факту организации массовых беспорядков.

Незаконные паспорта иностранцам

После похищения директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды выяснилось, что у кыргызстанца, переехавшего из Турции, двойное гражданство. По данным правоохранителей, Орхан Инанды, имея турецкий паспорт, 28 июня 2012 года получил ID-карту и 25 декабря 2012-го — общегражданский паспорт Кыргызстана.

Позже на этом фоне милиция начала досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР по факту незаконной выдачи паспортов КР в 2016 году.

По данным следствия, в этот год комиссией по вопросам гражданства при президенте принято незаконное решение о принятии в гражданство Кыргызстана десяти граждан Турции. Соответственно, им были незаконно выданы паспорта.

Президентом на тот момент был Алмазбек Атамбаев, а комиссию возглавлял руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.