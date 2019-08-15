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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (99)

Дело Атамбаева. Обвинения по модернизации ТЭЦ Бишкека ничем не подкреплены

Обвинения бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в коррупции по модернизации ТЭЦ Бишкека ничем не подкреплены. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, он ознакомился с текстом обвинения. «В части мотивов ничего не указано. А мотивы — это неотъемлемый элемент субъективной стороны преступления, подлежащий доказыванию. В отсутствии субъективной стороны преступления, отсутствует состав преступления. Такова теория. На практике не каждый следователь вообще поймет, о чем речь. Часть общественности довольствуется таким доказательством, как «это всем известно». Это универсальное доказательство сплетен, которое активно используется в нашей системе правосудия», — пояснил Нурбек Токтакунов. 

Алмазбека Атамбаева обвиняют в том же, в чем и других фигурантов уголовного дела по модернизации ТЭЦ.

«Обвинительная часть копирует текст обвинения, предъявленный Сапару Исакову и другим фигурантам. Но если им в части мотивов предъявляют карьерные соображения, желание угодить начальству, то Алмазбеку Атамбаеву это предъявлять нет необходимости. Все коррупционные дела сопряжены с корыстными мотивами. По делу нет доказательств в части финансов или других транзакций. Все средства освоены китайской компанией ТВЕА. Кыргызская сторона не касалась финансов», — отметил Нурбек Токтакунов.

В обвинении указано, что Алмазбек Атамбаев с должностными лицами создал устойчивую связь с представителями иностранной компании и покровительствовал незаконному получению материальных благ и преимуществ.

«Образно говоря, его обвиняют в том, что он построил ТЭЦ. Атамбаев никогда и не скрывал своей ответственности, что он ставил задачи перед правительством, что он торопил. В обвинении нет ничего, чтобы он отрицал, за исключением резолютивной части, что это является преступлением», — добавил Нурбек Токтакунов.

Ранее Сергей Слесарев сообщил журналистам, что бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено официальное обвинение в коррупции. Следователь МВД предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Генпрокуратура также заявляла, что Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе тяжким. Новые обвинения касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению в собственность здания «Форума». Сегодня его обвинили в незаконном получении участка в Кой-Таше, где построен его дом.
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