Омурбек Бабанов познакомил Садыра Жапарова с сыном Алиджана Ибрагимова

Сегодня президент Садыр Жапаров встретился с экс-премьер-министром Омурбеком Бабановым. Информацию 24.kg подтвердила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, глава КР провел рабочую встречу с инвестором, где присутствовал также Омурбек Бабанов.

«Президент в целях привлечения инвестиций будет проводить регулярные встречи. Сегодня состоялась встреча с инвестором из Казахстана Шухратом Ибрагимовым. Вместе с ним пришел и Омурбек Бабанов. Это ознакомительная встреча, где обсуждались перспективы работы», — пояснила Галина Байтерек.

Шухрат Ибрагимов — сын недавно скончавшегося от коронавируса миллиардера Алиджана Ибрагимова, известного как Граф Токмакский.