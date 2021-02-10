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Власть

Омурбек Бабанов познакомил Садыра Жапарова с сыном Алиджана Ибрагимова

Сегодня президент Садыр Жапаров встретился с экс-премьер-министром Омурбеком Бабановым. Информацию 24.kg подтвердила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, глава КР провел рабочую встречу с инвестором, где присутствовал также Омурбек Бабанов.

«Президент в целях привлечения инвестиций будет проводить регулярные встречи. Сегодня состоялась встреча с инвестором из Казахстана Шухратом Ибрагимовым. Вместе с ним пришел и Омурбек Бабанов. Это ознакомительная встреча, где обсуждались перспективы работы», — пояснила Галина Байтерек.

Шухрат Ибрагимов — сын недавно скончавшегося от коронавируса миллиардера Алиджана Ибрагимова, известного как Граф Токмакский. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/183020/
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