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Власть

Кыргызстан выразил обеспокоенность массовой проверкой граждан КР в Таджикистане

В Лахшском районе Таджикистана (Жерге-Тальский. — Прим. 24.kg) правоохранительные органы проводят массовую проверку проживающих на территории страны граждан с кыргызскими паспортами. Об этом говорится в сообщении МИД КР.

Накануне посол Кыргызстана в РТ Жаныш Рустенбеков встретился с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Музаффаром Хусейнзодой. В ходе встречи посол выразил обеспокоенность, что с марта 2021 года в дипломатический корпус поступают сведения от кыргызстанцев в Лахшском районе о массовой проверке документов.

«В посольство обратились 207 граждан КР за получением консультаций по выходу из кыргызского гражданства», — отмечает МИД.

Ранее министр иностранных дел Руслан Казакбаев сообщил, что кыргызам, проживающим в Лахшском районе, предъявляются требования о восстановлении таджикского гражданства или выезда за пределы страны.

Бывший Жерге-Тальский район 2016-м переименован в Лахшский район. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/191929/
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