Местные выборы. ЦИК обратится в МВД для дачи оценки действиям активиста

ЦИК обратится в МВД для дачи оценки действиям главы Коалиции за демократию Эрика Ирискулбекова. Решение принято на заседании ЦИК.

Во время рассмотрения решения рабочей комиссии жалобы на нарушение законодательства Бишкекской ТИК член ЦИК Кайрат Осмоналиев предложил добавить в проект постановления пункт о рассмотрении вопроса ответственности главы коалиции за воспрепятствование деятельности избирательной комиссии. «Я выслушал все стороны, прочитал документы, считаю, что тут усматривается состав правонарушения», — отметил он.

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Он также попросил Эрика Ирискулбекова тщательно изучать документы, которые он подписывает. Так как в жалобе коалиции председателем столичной ТИК указан Кайрат Осмоналиев, но ее возглавляет Кайрат Маматов.

В свою очередь глава Бишкекской территориальной комиссии Кайрат Маматов сообщил, что Эрик Ирискулбеков препятствовал их работе во время приема документов от политических партий.

«Он пришел очень поздно, мы увиделись почти в полночь, когда я вышел из своего кабинета в кабинет по приему документов. Есть свидетели. Он прибыл поздно, проводил съемку с какими-то неизвестными лицами. Мы не препятствовали им, хотя я видел, что Эрик Ирискулбеков прикасался руками к избирательной документации, они пытались заснять личные данные кандидатов, что запрещено законом. После полуночи в течение получаса требовал предоставить списки, но закон запрещает показывать личные данные и списки до регистрации. Мы побеседовали, они все записывали на видео. Я сказал, что если есть вопросы, он может письменно к нам обратиться, но он сразу обратился в ЦИК», — рассказал Кайрат Маматов.

Члены ЦИК Адилет Сатыгулов, Тынчтык Шайназаров, Гульнара Джурабаева поддержали предложение коллеги.

«Во время своего выступления Эрик Ирискулбеков сказал, что мы все вопросы решаем кулуарно, тем самым всех нас обвинил. Я этот вопрос раньше не рассматривала, прочла решение рабочей группы, жалобу коалиции, выслушала доводы сторон здесь, на заседании. Я думаю, что должны быть какие-то последствия», — отметила Гульнара Джурабаева.

По ее словам, главу коалиции дважды приглашали на заседание рабочей группы, где рассматривали жалобу, но он не пришел. «Он мог бы разбираться с ТИК, но этим не воспользовался, приходит сюда, не слушает аргументы», — отметила член ЦИК.

В итоге члены ЦИК поддержали предложение обратиться в уполномоченный орган о рассмотрении признаков воспрепятствования работы избирательной комиссии. «Чтобы МВД дало правовую оценку действиям Эрика Ирискулбекова», — уточнила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Отметим, что рабочая группа по рассмотрению жалоб пришла к выводу, что при приеме документов от политических партий для регистрации списка кандидатов Бишкекская ТИК избирательное законодательство не нарушала и попросила членов ЦИК отказать в удовлетворении жалобы Коалиции за демократию и гражданское общество. Они ее поддержали.