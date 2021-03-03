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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Улукбек Марипов напомнил о недопустимости применения административного ресурса

Премьер-министр Улукбек Марипов принял исполняющего обязанности мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, на встрече обсуждались вопросы подготовки и организации выборов депутатов в местные кенеши, экологической обстановки и меры по улучшению экономической ситуации и развитию городской инфраструктуры.

Улукбек Марипов отметил, что необходимо принять все меры для проведения чистых и прозрачных выборов депутатов местных кенешей, и добавил, что применение административного ресурса недопустимо.

Он также рассказал о недавней встрече с представителями строительной отрасли, где они озвучили свои проблемы. «Необходимо взять на контроль озвученные на данной встрече вопросы. Мы должны помочь строительному сектору», — сказал премьер.

Во время встречи обсуждались и вопросы улучшения инфраструктуры новых жилых массивов столицы и привлечения грантовой помощи по введению электрического общественного транспорта с учетом его экологичности.

Напомним, местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185218/
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