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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Вице-мэр заявила, что созыв БГК завтра завершает работу. В горкенеше опровергли

Вице-мэр Айжан Чыныбаева во время церемонии открытия нового муниципального садика в столице заявила, что завтра созыв БГК официально завершает работу.

По ее словам, городские власти надеются, что республиканский штаб разрешит открыть детские сады в столице, и хотят подготовить новый объект к приему детей.

«Хочется также поблагодарить 27-й созыв Бишкекского городского кенеша, который завершает свою работу официально завтра. И поэтому хотели, чтобы депутаты, председатель БГК приняли участие в мероприятии», — сказала она.

В пресс-службе Бишкекского городского кенеша прокомментировали, что завтра состоится очередная сессия, но созыв продолжит работу до избрания нового, как это прописано в законодательстве.

Выборы в местные кенеши в Кыргызстане пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184592/
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