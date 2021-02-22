Местные выборы. ОТРК проведет дебаты только для кандидатов в Бишкекский горкенеш

Дебаты кадидатов в Бишкекский горкенеш пройдут на площадке ОТРК. Об этом 24.kg сообщил председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, для партий, баллотирующихся в кенеши других городов, включая Ош, и для самовыдвиженцев в айыльные кенеши эфир предоставят региональные телеканалы.

Жеребьевку по времени и порядку ТИК должны провести после регистрации претендентов на мандаты. Принять участие в дебатах смогут и самовыдвиженцы.

ТИКи напоминают, регистрация партий завершается 11 марта, кандидатов-одномандатников, участвующих в выборах в айыльные кенеши, — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 местных кенешей.