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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. ОТРК проведет дебаты только для кандидатов в Бишкекский горкенеш

Дебаты кадидатов в Бишкекский горкенеш пройдут на площадке ОТРК. Об этом 24.kg сообщил председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, для партий, баллотирующихся в кенеши других городов, включая Ош, и для самовыдвиженцев в айыльные кенеши эфир предоставят региональные телеканалы.

Жеребьевку по времени и порядку ТИК должны провести после регистрации претендентов на мандаты. Принять участие в дебатах смогут и самовыдвиженцы.

ТИКи напоминают, регистрация партий завершается 11 марта, кандидатов-одномандатников, участвующих в выборах в айыльные кенеши, — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 местных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184217/
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