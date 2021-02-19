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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Еще две партии собираются баллотироваться в Бишкекский горкенеш

Еще две политические партии собираются баллотироваться в Бишкекский горкенеш. Об этом 24.kg сообщил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, это Партия коммунистов Кыргызстана и «Ынтымак». Ранее об участии заявили «Свобода выбора», «Ишеним», «Ата Журт», «Бирге-Вместе», «Социал-демократы Кыргызстана», «Патриот» и НДПК.

До этого заявления поступили от Партии зеленых, «Ыйман нуру», «Легалайза», «Ата Мекена», «Эмгека», «Бутун Кыргызстана» и «Улуу Журта». Таким образом, на сегодня 12 политорганизаций планируют участвовать в гонке за мандаты Бишкекского горкенеша.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183995/
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