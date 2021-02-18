В Кыргызстане запустили единый портал для общественных обсуждений законопроектов

Запущен единый портал общественных обсуждений проектов нормативно-правовых актов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

По данным ведомства, портал разработан Министерством юстиции и запущен в пилотном режиме http://koomtalkuu.gov.kg/ru.

«К пилотному проекту подключены органы исполнительной власти с целью налаживания опытной эксплуатации портала. На Едином портале размещены более 190 НПА, а также результаты их публичного обсуждения», — говорит ГРС.

Как отмечается, любой посетитель портала может принять участие в обсуждении проекта нормативно-правового акта, размещенного ведомствами, и направлять предложения по его улучшению.

«При этом на портале можно ознакомиться с данными проекта НПА, в котором будет отражаться ход работы над ним, отзывы и предложения участников общественного обсуждения, позиции ведомства-разработчика», — сообщает ГРС.