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Власть

В Кыргызстане запустили единый портал для общественных обсуждений законопроектов

Запущен единый портал общественных обсуждений проектов нормативно-правовых актов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

По данным ведомства, портал разработан Министерством юстиции и запущен в пилотном режиме http://koomtalkuu.gov.kg/ru.

«К пилотному проекту подключены органы исполнительной власти с целью налаживания опытной эксплуатации портала. На Едином портале размещены более 190 НПА, а также результаты их публичного обсуждения», — говорит ГРС.

Как отмечается, любой посетитель портала может принять участие в обсуждении проекта нормативно-правового акта, размещенного ведомствами, и направлять предложения по его улучшению.

«При этом на портале можно ознакомиться с данными проекта НПА, в котором будет отражаться ход работы над ним, отзывы и предложения участников общественного обсуждения, позиции ведомства-разработчика», — сообщает ГРС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183871/
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